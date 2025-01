Cesena, doppio furto all’Anagrafe: denunciata una 18enne e il fratello di appena 14 anni

Nel primo episodio, avvenuto (di notte) la vigilia di Natale, gli autori (poi individuati in una coppia di giovani), dopo aver forzato la porta d’ingresso e aver messo a soqquadro tutti gli uffici, rovistando tra cassetti ed armadi, si erano allontanati con qualche centinaia di euro in contanti nonché due notebook di valore (completi dei relativi zaini/custodia) e altri oggetti di cancelleria.

Nonostante la coppia avesse cercato di rendersi irriconoscibile coprendosi il volto, ai militari non sono sfuggiti determinati particolari che hanno consentito in tempi brevi l’individuazione dei presunti autori, una ragazza di 18 anni e suo fratello di appena 14 anni. Ulteriori indagini hanno permesso di scoprire che i due giovani organizzavano le proprie scorribande nel centro cittadino approfittando dell’orario notturno. In una circostanza i due sono stati anche identificati, prima di perpetrare il colpo, in una via limitrofa all’obiettivo.

A seguito della loro individuazione, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Forlì e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna con richiesta dei provvedimenti di perquisizione.