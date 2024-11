Cesena, prova a entrare col machete al Teatro Verdi: daspo per tre anni dai locali della provincia

Aveva provato a entrare con un machete al Teatro Verdi. Il Questore della provincia di Forlì-Cesena ha emesso un daspo nei confronti del giovane che la sera del 31 ottobre ha provato ad entrare in un locale armato di machete: il ragazzo avrà il divieto per tre anni di accedere ai pubblici locali di intrattenimento e ai pubblici esercizi presenti su tutto il territorio della provincia e di stazionare nelle immediate vicinanze dalle ore 18 alle ore 7 di ogni giorno.

Il provvedimento adottato dal Questore in questa circostanza è particolarmente incisivo poiché prevede anche la prescrizione dell’obbligo di far rientro ogni sera presso la dimora per la durata di sei mesi.

Il provvedimento è stato convalidato dal G.i.p. del Tribunale di Forlì che lo ha ritenuto congruo e proporzionato alla gravità dei fatti e alla pericolosità dell’individuo. Il giovane, infatti, non è nuovo a questo tipo di condotte poichè, già nel mese di gennaio 2024, veniva arrestato in flagranza dalla Polizia di Stato per i reati di porto abusivo di armi e per la detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti sempre all’interno di un locale pubblico.

Numerosi anche i precedenti per reati contro il patrimonio che il giovane ha realizzato nel corso degli anni. L’obiettivo del “Divieto di avvicinamento alle aree urbane” è quello di tutelare la sicurezza di specifici luoghi e zone urbane e di realizzare un sistema di sicurezza integrata al fine di intercettare possibili situazioni di disagio e di devianza che potrebbero sfociare in episodi di criminalità.