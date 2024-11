Cesena, col machete all’ingresso del Teatro Verdi: 19enne denunciato, era già stato arrestato in gennaio

Si presenta con un machete all’ingresso del Teatro Verdi, scatta la denuncia. Il fatto risale alla sera di Halloween ed è stato identificato e denunciato dalla Polizia di Stato un giovane di 19 anni. Il giovane, già noto al personale di sicurezza, si è presentato all’entrata con un machete di circa 60 centimetri. Al 19enne che vive a Cesena veniva chiaramente impedito l’accesso alla discoteca da i buttafuori che contestualmente allertavano le forze dell’ordine.

Il giovane, innervositosi, prendeva a minacciare l’addetto alla sicurezza, brandendo il machete, salvo poi decidere di allontanarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Nei giorni seguenti l’arma veniva rinvenuta in una fioriera poco distante dal locale e consegnata alla Polizia di Stato.

I poliziotti del Commissariato di Cesena, dopo aver acquisito la denuncia e le immagini del locale che riprendevano l’episodio, riuscivano ad identificare il responsabile che veniva denunciato all’autorità giudiziaria per i reati di minaccia aggravata e porto abusivo di armi. Il machete è stato sequestrato. Il denunciato non è nuovo ad episodi di questo genere poiché già nel mese di gennaio era stato arrestato dalla Polizia di Stato, sempre in merito ad un episodio avvenuto all’interno del locale. Anche in quella circostanza il giovane era armato e aveva con sè un bastone telescopico in metallo.