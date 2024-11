Cesena, ventenne tira fuori un machete all’entrata del locale

Un ventenne si presenta all’entrata del locale con un machete e dopo la denuncia da parte dei titolari sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per individuare con certezza l’autore del gesto.

Che è avvenuto nella serata di Halloween, ma che sta rimbalzando ora in città anche perché sui social gira una fotografia con il ragazzo con il machete.

Il giovane si è presentato alla porta del Teatro Verdi più o meno alle 3.30 e non era travestito da mostro. Risulta che fosse già conosciuto per problemi emersi nell’inverno scorso nello stesso locale.

Quando la sicurezza del Teatro Verdi gli ha negato l’accesso, anche perché si stava comportando in maniera molesta, avrebbe mostrato l’arma impropria tirandola fuori dagli abiti.

Il personale di sicurezza presente all’ingresso ha mantenuto la calma più assoluta e ha gestito la situazione con le buone, impedendo al tipo armato di accedere al locale.

Subito dopo sono state avvisate le forze dell’ordine, che però non hanno trovato nelle vicinanze del Verdi il giovane con il machete.

Nei giorni seguenti, la proprietà del Teatro Verdi ha ufficializzato la denuncia e la polizia sta lavorando alla individuazione del soggetto, aiutata anche dalle telecamere in funzione all’ingresso del locale.

«Quelli della sicurezza sono stati bravissimi a gestire la situazione», commenta il proprietario del Teatro Verdi Andrea Rossi, che aggiunge: «Cesena è una città tranquilla, non credo sia utile a nessuno fare retorica sulla sicurezza, però questi sono piccoli segnali che è importante cogliere tempestivamente. A quell’ora di notte capita che qualche gruppetto isolato crei situazioni borderline. Basterebbe poco per evitare degenerazioni. A Cesena non ci sono mille locali e far vedere qualche lampeggiante in più, far passare una volta in più invece che una in meno una pattuglia quasi sempre è sufficiente a tenere le situazioni sotto controllo. Alla fine chi fa confusione sono gruppetti isolati, Cesena non è Scampia. Però è importante anche non ignorare queste situazioni».