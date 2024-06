Cesena, Noemi Zanella è stata ritrovata e sta bene: ”La stiamo riportando a casa”

Svolta per il caso di Noemi Zanella, la bimba scomparsa nel 2021. La piccola è stata ritrovata ieri e sta bene, per la gioia del padre Filippo, che per anni ha lottato per poterla riabbracciare. Noemi era partita nel settembre del 2021 per la Polonia assieme alla madre originaria del paese dell’Est Europa e non era più tornata a Cesena, dove è nata. “È stata una battaglia molto complessa - ha detto Filippo Zanella - e mia figlia non è stata ritrovata grazie alle forze dell’ordine, con una situazione di forte collusione e spie interne nella Polizia polacca. Mia figlia sta bene, è serena e ora sta guardando i cartoni animati con la nonna...”. Al momento Filippo, Noemi e la nonna paterna si trovano in Ungheria e nelle prossime ore saranno a Cesena.

Filippo Zanella aggiunge: “Grazie a tutti coloro che mi hanno aiutato, in particolare i miei avvocati hanno fatto un lavoro straordinario. Ringrazio il colonnello Maraffa e l’ambasciata italiana che ha rivestito un ruolo fondamentale in questa operazione. Il tam tam sui social di “Uomini vittime di violenza” è stato determinante, il loro lavoro sui social polacchi è stato decisivo. Grazie al Comune di Cesena per la vicinanza”. Zanella aggiunge: “Un misterioso angelo custode mi ha inviato una lettera con posta prioritaria in cui mi ha indicato la posizione di mia figlia. Non ho idea di chi sia, ma mi ha indicato la città esatta della Polonia in cui trovare Noemi. Il recupero di mia figlia è stato durissimo: per tre anni è stata solo con la madre e ora voglio inserirla in un contesto con altri bambini”. La piccola era in una zona della Polonia vicina al confine con Ucraina e Bielorussia.

Così il sindaco Enzo Lattuca: “Esprimo tutta la soddisfazione della città di Cesena e siamo pronti ad aiutare Filippo in tutte le pratiche, dai documenti di identità di Noemi all’inserimento nei centri estivi. C’è stato un periodo in cui ci siamo sentiti impotenti in mezzo a tante difficoltà e siamo felici che alla fine la battaglia per ritrovare Noemi sia andata bene”. La bambina se vivesse in Italia oggi avrebbe terminato la quarta elementare e potrà riprendere la scuola a Cesena.

Tassinari: “Un giorno di festa”

“Oggi è un giorno di festa perché è rientrata finalmente in Italia Noemi Zanella, sottratta al padre italiano e illegittimamente condotta in Polonia dalla madre nel 2021”. Lo ha detto Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia per l’Emilia-Romagna. “L’operazione è stata resa possibile dal lavoro congiunto dell’Unità per la Tutela degli italiani all’estero della Farnesina e della nostra Ambasciata a Varsavia, in stretto coordinamento con le altre Autorità competenti. Sin dall’inizio della vicenda, la nostra Rappresentanza si è attivata per prestare assistenza al Sig. Zanella, mantenendo stretti contatti con i suoi legali e sensibilizzando le Autorità locali sull’importanza di ritrovare la bambina. Il caso era inoltre stato più volte affrontato dalla Task Force Minori contesi, gruppo di lavoro interministeriale presieduto dalla Farnesina con la partecipazione di funzionari del Ministero dell’Interno e del Ministero di Giustizia. E’ una bellissima notizia oltre che per la famiglia Zanella anche per tutta la Romagna”.