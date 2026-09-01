Cesena, legge il giornale e riconosce la bici dei ladri: “L’hanno usata quattro volte per i furti nel mio garage”

«Quella bici è la stessa che nell’estate del 2025 due ladri hanno usato per venire per ben quattro volte nel mio garage di casa, a Case Finali, a rubare tante cose, per un valore di oltre 2mila euro».

A parlare è un cittadino residente a Cesena a Case Finali, dopo avere visto la foto, pubblicata ieri sul “Corriere Romagna”, relativa a un furto messo a segno dentro un camper parcheggiato in via Fausto Coppi, nelle vicinanze del maxi chiosco del Parco Ippodromo. Dopo avere spaccato un finestrino e provato invano a staccare la sirena d’allarme, trinciando un cavo della batteria, hanno portato via un materasso, lenzuoli e cuscini, materiale il cui costo totale può essere stimato in circa 800 euro. Per fortuna, è stato tutto ritrovato dai proprietari, abbandonato sotto un albero in zona. Di quello spiacevole episodio, che lascia ancor più l’amaro in bocca tenendo conto che la coppia colpita si è trasferita tre mesi fa a vivere in quella zona accanto al Parco Ippodromo, ritenendola più tranquilla, è rimasto come reperto la bici lasciata sul posto dai malviventi. Precisamente, a loro insaputa, in via Oneglia, proprio sotto la casa delle loro vittime, che hanno provveduto a chiuderla con un lucchetto, impedendo loro di venirla a riprendere.

Raccontando la loro disavventura e documentandola con foto, hanno attirato l’attenzione di un altro cittadino rimasto “scottato”, che si dice abbastanza certo di sapere chi si è intrufolato nel camper. «Quella bici - riferisce - mi pare la stessa che hanno usato due persone, un ragazzino mingherlino di carnagione mulatta e un uomo di colore più adulto e corpulento, quando sono venuti ripetutamente a rubare nel mio garage. Mi hanno portato via di tutto: 50 litri d’olio, per un costo di 550 euro, 10 pacchi di caffè, trapano e altri attrezzi, friggitrice, vaporetto, ed è solo una parte dell’elenco. Mia moglie si è imbattuta in loro un paio di volte, mentre commettevano i furti, e li ha visti bene. Ma soprattutto abbiamo visto che arrivavano usando una bicicletta, che sembra proprio quella dei ladri che hanno saccheggiato il camper».