Cesena, lavori in piazza Aguselli: il cronoprogramma del Comune

I lavori in piazza Aguselli e le proteste dei commercianti restano un tema caldo a Cesena e l’amministrazione comunale in una nota ha riassunto il cronoprogramma.
“Le prime attività - si legge nella nota del Comune - hanno riguardato gli scavi archeologici, suddivisi in tre fasi distinte: dal 24 febbraio sono iniziati e si sono conclusi gli scavi della prima aiuola, che hanno comportato l’eliminazione di 2 posti auto e 6 posti moto, senza modificare la viabilità del parcheggio e delle vie circostanti. Da aprile sono partiti gli scavi della seconda aiuola, con la rimozione di 4 ulteriori posti auto, mantenendo comunque invariata la circolazione. Da giugno è stata la volta della terza aiuola, con l’eliminazione di altri 4 posti auto, sempre senza impatto sulla viabilità delle strade adiacenti. Dal 4 agosto al 19 settembre, approfittando della minore affluenza legata alla pausa estiva, si è proceduto al rifacimento dei sottoservizi: interventi necessari e non rinviabili, che hanno riguardato la rete gas (InRete) e la rete idrica (Hera). Durante tutte queste fasi, via Strinati e via Milani sono sempre rimaste aperte, e gli accessi alle attività commerciali sul lato ovest della piazza sono stati costantemente garantiti, nonostante nel mese di agosto tale area sia stata maggiormente interessata dai cantieri di InRete e Hera”.