Cesena, lavori in piazza Aguselli: il cronoprogramma del Comune

I lavori in piazza Aguselli e le proteste dei commercianti restano un tema caldo a Cesena e l’amministrazione comunale in una nota ha riassunto il cronoprogramma. “Le prime attività - si legge nella nota del Comune - hanno riguardato gli scavi archeologici, suddivisi in tre fasi distinte: dal 24 febbraio sono iniziati e si sono conclusi gli scavi della prima aiuola, che hanno comportato l’eliminazione di 2 posti auto e 6 posti moto, senza modificare la viabilità del parcheggio e delle vie circostanti. Da aprile sono partiti gli scavi della seconda aiuola, con la rimozione di 4 ulteriori posti auto, mantenendo comunque invariata la circolazione. Da giugno è stata la volta della terza aiuola, con l’eliminazione di altri 4 posti auto, sempre senza impatto sulla viabilità delle strade adiacenti. Dal 4 agosto al 19 settembre, approfittando della minore affluenza legata alla pausa estiva, si è proceduto al rifacimento dei sottoservizi: interventi necessari e non rinviabili, che hanno riguardato la rete gas (InRete) e la rete idrica (Hera). Durante tutte queste fasi, via Strinati e via Milani sono sempre rimaste aperte, e gli accessi alle attività commerciali sul lato ovest della piazza sono stati costantemente garantiti, nonostante nel mese di agosto tale area sia stata maggiormente interessata dai cantieri di InRete e Hera”.

Le opere più impattanti

“Le lavorazioni più significative sulla pavimentazione - continua la nota - sono state avviate da lunedì 27 ottobre con la chiusura graduale della piazza comprendente il parcheggio. Questo ha consentito l’utilizzo di parte dei posti auto fino alla prima settimana di novembre. In questa fase si è proceduto alla rimozione dell’asfalto e del sottofondo, con scavi archeologici puntuali (sono state individuate 8 fosse da grano e il basamento della fontana storica). Successivamente è stata posata la soletta in cemento armato e avviata la pavimentazione. Da mercoledì 19 novembre è stata chiusa via Strinati. A questo punto si è proceduto alla rimozione dell’asfalto, alla preparazione del sottofondo e alla posa della soletta cemento armato. L’area è stata suddivisa in due zone operative per ottimizzare la logistica e sono state installate pedane provvisorie in legno per garantire accesso continuo a negozi e abitazioni”.

Le lavorazioni di questi giorni