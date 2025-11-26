Cesena, i commercianti di piazza Aguselli esasperati: class-action contro il Comune

I lavori di riqualificazione di piazza Aguselli si stanno rivelando un vero stillicidio per le casse delle attività commerciali lì ubicate e un peso per i residenti. Meglio sorvolare sugli automobilisti. Cominciati il 24 febbraio di quest’anno corredati dalla promessa della Giunta che sarebbero stati conclusi entro giugno, dopo nove mesi, il cantiere sembra ben lontano dalla sua chiusura. Il Comune nelle settimane scorse ha fatto sapere che le operazioni di scavo e riqualificazione si svolgeranno fino al 16 dicembre, con modifiche temporanee alla viabilità e che i lavori saranno interrotti durante le feste natalizie, ma la fiducia dei commercianti della piazza è ormai ai minimi storici. Per non dire: svanita. Tanto da aver attuato una class-action affidando a un avvocato il compito di inviare all’amministrazione comunale una lettera per chiedere che vengano fornite a questi imprenditori rassicurazioni e informazioni certe.