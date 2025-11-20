Cesena, “La bellezza delle parole”: cambiano le sedi per gli incontri con Matteo Nucci e Walter Veltroni

È tutto pronto per ‘La bellezza delle parole’, il festival letterario che torna in città da venerdì 21, a domenica 23 novembre. Tre giorni dedicati alla letteratura trasformeranno i luoghi simbolo della città: la Biblioteca Malatestiana, il Teatro ‘A. Bonci’, il Cinema Multisala Eliseo e la sala Sozzi del palazzo del Ridotto diventeranno palcoscenici d’eccezione per le voci e le riflessioni di scrittrici e scrittori di rilievo del panorama culturale italiano, e non solo.

In vista della tre giorni si comunica che l’incontro con Walter Veltroni, inizialmente previsto nella Sala Sozzi del palazzo del Ridotto, si terrà sabato 22 novembre, alle ore 11:00, al Cinema Eliseo. Anche l’incontro di venerdì 21 novembre, alle ore 11:00, con Matteo Nucci ha subìto un cambio di sede: sarà infatti ospitato nell’Aula Magna della Malatestiana, e non al palazzo del Ridotto.

Quest’anno il festival proporrà un percorso costruito “parola per parola”. Ogni evento sarà un vero e proprio viaggio all’interno di un termine, un suono, un’immagine, rivelando come le parole siano molto più che semplici strumenti: sono chiavi, mappe, talismani capaci di disvelare mondi interiori e connetterci con l’esperienza umana. Ed è per questo motivo che ogni ospite di questa edizione ha scelto una parola: solitudine per Daria Bignardi; campanile per Teresa Ciabatti; amore per Catherine Dunne; imperfetta per Lorenza Gentile; desiderio per Nicola Lagioia; eleganza per Matteo Nucci; sbilico per Alcide Pierantozzi; legàmi per Elena Stancanelli; comunità per Walter Veltroni; libertà per Nicoletta Verna.