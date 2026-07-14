Cesena, l’ultimo straziante saluto a Lorenzo Montalti: folla ai funerali dell’operaio FOTOGALLERY

Un dolore profondo ha unito questa mattina la comunità di Calabrina e l’intera città di Cesena per l’ultimo saluto a Lorenzo Montalti, l’operaio di 49 anni tragicamente scomparso giovedì scorso. La cerimonia funebre si è svolta nella parrocchia di San Marco, a poca distanza dal luogo del drammatico incidente stradale avvenuto in via Violone di Gattolino, dove lo scontro tra la sua moto e un’auto non gli ha lasciato scampo. In una chiesa gremita e commossa, si sono stretti nel dolore la madre, la compagna Natalie e tutti i familiari, per dare l’estremo saluto a un uomo strappato troppo presto alla vita. (Fotogallery Zanotti)