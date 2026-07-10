Cesena, moto dentro il fosso dopo l’urto con un’auto: ecco chi è la vittima di un pomeriggio nero anche in altre strade

Si chiama Lorenzo Montalti e avrebbe compiuto 50 anni tra un paio di settimane l’uomo che nel primo pomeriggio di ieri ha perso la vita dentro a Capannaguzzo. È volato dentro un fosso, insieme alla moto che guidava, a seguito dell’impatto con un’auto guidata da una 22enne, rimasta illesa ma sotto shock. La tragedia si è consumata verso le 15.15 in via Violone di Gattolino, una strada rettilinea e molto stretta spesso al centro di proteste in quanto ritenuta pericolosa. La vittima era un operaio metalmeccanico in forza all’azienda “Soilmec”.

Degli accertamenti del caso si è occupata la polizia locale, a cui ora spetterà fare le valutazioni sull’esatta dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità. Il pomeriggio di ieri è stato particolarmente movimentato sul fronte dell’incidentalità stradale, con un paio di episodi nella zona di via Cervese. In uno sono rimasti coinvolti un’autovettura e una motocicletta. Ad avere la peggio è stato il conducente della moto, soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice giallo al Pronto soccorso. Inoltre, c’è stato un sinistro a Mercato Saraceno, in via Raggi, in corrispondenza dell’ingresso del Cau: un uomo di 83 anni è stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali.