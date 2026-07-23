Cesena, l’ultimo saluto a Paolo Zoffoli: “Ora sbuca dalla sua tenda nel campeggio del regno dei cieli”

A Cesena chiesa dell’Osservanza gremita per l’ultimo saluto a Paolo Zoffoli, storica colonna dello scoutismo locale. Il coro e i canti sono stati a cura dei fazzoletti biancoblù del Cesena 3, il gruppo (ora chiuso) a cui Zoffoli apparteneva con grande orgoglio. Numerosissime le camicie azzurre provenienti da tutta Italia che hanno voluto raggiungere la Romagna per rendere omaggio al 73enne Zoffoli, la cui scomparsa ha destato un unanime cordoglio nel mondo dell’associazionismo.

Toccante e sincero il ricordo di Don Danilo: “Ora lo immagino nel campeggio eterno che é il regno dei cieli, che si alza la mattina e sbuca dalla sua tenda, come ha fatto innumerevoli volte nel corso della sua vita. La sua concezione di scoutismo era quella di una scelta di vita, una vocazione, che da forma e contorno alla nostro tempo sulla terra. Paolo ha donato la sua vita intera ai ragazzi e all’Agesci, ricoprendo innumerevoli cariche e portando avanti altrettanti progetti”.