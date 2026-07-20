Cesena, è morto Paolo Zoffoli, storica colonna Scout, capo e memoria dell’Agesci

È morta una storica colonna degli Scout, e più in generale un pilastro della comunità cattolica cesenate, negli ultimi anni punto di riferimento per tanti nel cammino sinodale. Autorevole capo del Gruppo Cesena 3 dell’Osservanza, fino al suo scioglimento avvenuto nel settembre 2024, Paolo Zoffoli aveva 73 anni. Nel 2020 era stato pubblicato un libro curato da lui e intitolato “‘Rewind. Custodire la memoria”, per raccontare i 75 anni di vita di quella realtà Agesci, nata nel 1945, inizialmente presso la parrocchia di Boccaquattro. Da lì, soprattutto dopo la rifondazione all’Osservanza a fine 1951, sotto la spinta di grandi personalità come il padre francescano Pio Ridenti, Samuele Andreucci ed Edo Biasoli, sono passati negli anni oltre 2.500 ragazzi e ragazze coi fazzolettoni al collo. Paolo Zoffoli è stato protagonista di primo piano di quella storia, che si è esaurita proprio per la crisi di vocazioni tra i capi Scout. Un peccato anche perché il Cesena 3 contava ancora un centinaio di soci quando venne meno e aveva sue interessanti peculiarità, come il fatto di essere l’unico in città che portava avanti anche la specialità nautica.

Due anni fa lo stesso Zoffoli, che era ingegnere ed era sposato con un’insegnante venuta a mancare 9 anni fa, Maria Vittoria Perini (detta Tota), anche lei colonna dello scoutismo, con incarichi nazionali, aveva dato alle stampe un altro volume in cui aveva ripercorso il primo secolo di storia dello scoutismo a Cesena.

Aspettando il funerale, questa sera c’è il rosario nella chiesa dell’Osservanza.