Cesena, l’assessora Baredi verso il raduno scout di Verona: “Dalla scuola parte il riscatto sociale”

Il Comune in una nota ha ufficializzato la partecipazione dell’assessora Maria Elena Baredi al grande raduno scout di Verona. Da giovedì 22 a domenica 25 agosto a Verona si terrà la Route nazionale dei capi dell’Agesci, l’Associazione Guide e Scouts cattolici italiani, che si svilupperà attraverso 60 appuntamenti programmati per analizzare la realtà dei giovani di oggi e definire le sfide e il percorso dell’Associazione per i prossimi anni, a cui prenderanno parte rappresentanti del mondo dell’associazionismo, della Chiesa, ma anche delle Istituzioni, della politica e dell’economia.

“Al meeting nazionale - si legge nella nota - partecipato da oltre 20 mila persone, sarà anche presente un rappresentante dell’Amministrazione comunale di Cesena. Si tratta dell’assessora alla Scuola e ai Servizi educativi per l’infanzia Maria Elena Baredi, chiamata a intervenire sui principali temi legati alla cura, all’istruzione e alla crescita dei giovani.

“La Route nazionale dei capi di Agesci – commenta Baredi – guarda al futuro dei nostri giovani ma, più in generale, della nostra società, e la scuola deve anticipare il futuro, senza inseguirlo. È per me un onore prendere parte a questo appuntamento al fine di poter illustrare, in rappresentanza del Comune di Cesena, le politiche sviluppate nel corso di questi anni sul fronte dell’istruzione e in ambito scolastico, ponendo particolare attenzione alle prossime azioni. Uno dei temi posti al centro di questa iniziativa è quello della cura: la scuola è un luogo di cura ma anche il principale strumento da cui parte il riscatto sociale. Cesena è una città che si prende cura degli studenti e che investe molto, dal punto di vista edilizio e didattico, nella scuola”.

“Come hanno spiegato Roberta Vincini e Francesco Scoppola, presidenti del Comitato nazionale Agesci – prosegue l’assessora – le sfide che abbiamo davanti sono tante e riguardano tutti noi a partire dalla consapevolezza di una cittadinanza attiva e dalla cura delle relazioni, senza trascurare le fragilità dei giovani e degli adulti. Sono certa che questa quattro giorni offrirà a tutti noi relatori una preziosa opportunità di dialogo e confronto che ci consentirà di rafforzare la nostra visione collettiva e di agire in modo condiviso investendo nella crescita e nel futuro delle nuove generazioni”. L’assessora Baredi prenderà parte a due tavole rotonde in programma del fine settimana.

Il programma dell’evento prevede numerosi momenti di confronto interno attraverso 32 tavole rotonde organizzate presso Villa Buri e altre 32 presso diversi spazi della città di Verona. Inoltre, il 23 e 24 agosto 9.000 capi scout parteciperanno a “Tracce”, un percorso collettivo che permetterà di conoscere le realtà di volontariato di Verona attraverso attività di servizio e testimonianze di valore che coinvolgeranno 140 ex capi scout e oltre 100 associazioni veronesi.