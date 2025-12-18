Cesena, investito dal bus, finisce sotto: ragazzo miracolato VIDEO

Travolto e incastrato sotto il bus: ragazzo di 14 anni miracolato, anche se per il momento resta in prognosi riservata, ricoverato in Rianimazione al Bufalini. Nel primo pomeriggio di oggi si è verificato un incidente stradale all’intersezione tra Via Benedetto Croce e Via Cavour, che ha coinvolto un autobus di linea Start Romagna e un giovane studente.

Secondo quanto riferito da un passante presente sul posto, il bus di linea, proveniente da Via Benedetto Croce e diretto verso la Stazione ferroviaria, stava effettuando una manovra di svolta a destra all’incrocio con via Cavour quando avrebbe urtato lateralmente, con la parte anteriore destra del mezzo, un giovane residente a Savignano che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, avendo già impegnato l’attraversamento per alcuni metri. A seguito dell’urto, il ragazzo avrebbe perso l’equilibrio cadendo a terra, venendo colpito dalla ruota anteriore destra dell’autobus.

Il giovane investito è stato trasportato al Pronto Soccorso per le cure del caso. Al momento del soccorso risultava cosciente ed è stato in grado di fornire le proprie generalità. Sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.