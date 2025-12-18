Cesena, investito dal bus, resta incastrato: giovane miracolosamente salvo VIDEO GALLERY

Terribile incidente stradale, miracolato un ragazzo. Un giovane studente è stato investito nel primo pomeriggio di oggi da un bus Start mentre attraversava la strada sulle strisce in Corso Cavour a Cesena. Una volta finite le lezioni a scuola, lo studente di Savignano stava dirigendosi verso la stazione ferroviaria quando è stato centrato dal mezzo, rimanendo bloccato sotto il bus. Immediato l’intervento di Polizia Locale e Vigili del Fuoco: dai primi riscontri, per fortuna il giovane non è finito sotto le ruote ed è rimasto sempre cosciente durante i soccorsi. Il ragazzo è stato trasportato in ogni caso con codice di massima urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena per essere sottoposto ad una serie di esami. Sono state valutate le ferite interne in seguito a un incidente che sul momento ha fatto gelare il sangue ai presenti. Poi a metà pomeriggio un sospiro di sollievo: le sue condizioni, anche se è stato ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata, non sembrano allarmanti.