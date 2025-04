E’ morto l’autista dell’autoarticolato che si è intraversato questa mattina in A14, poco prima del casello di Cesena sull’autostrada A14 in corsia sud. Per cause in via di accertamento, il mezzo pesante ha colpito un altro camion che faceva parte di un cantiere in lento movimento. Nonostante l’attenuatore per ammortizzare gli urti, l’impatto tra i due veicoli è stato molto violento e non ha lasciato scampo all’autista. L’autoarticolato di una azienda cesenate trasportava farina, con il carico che si è riversato sulla carreggiata. Le ferite sono purtroppo state fatali per l’uomo alla guida. Non si registrano altri feriti. La vittima è Gianni Minotti, cesenate imprenditore agricolo, dal 2019 residente vicino ad una parte della grande azienda di famiglia a Castiglione di Ravenna, che il 25 aprile avrebbe compiuto 49 anni.