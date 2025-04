Alle ore 11:30 circa, sulla A14 Bologna-Taranto è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Forlì e Cesena verso Ancona, a causa di un gravissimo incidente autonomo avvenuto all’altezza del km 99, in corrispondenza di un cantiere correttamente installato e segnalato. Un autoarticolato per cause in via di accertamento si è intraversato ribaltandosi sulla sede stradale. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Attualmente, all’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano 4 km di coda.

Si stanno predisponendo le operazioni per la distribuzione di acqua agli utenti in coda all’interno del tratto chiuso. Inoltre, si registrano 2 km di coda in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Forlì in direzione Ancona. Agli utenti in A14 provenienti da Bologna e diretti verso Ancona, dopo l’uscita obbligatoria a Forlì, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada alla stazione di Cesena in direzione Ancona.