Dopo 10 ore di lavoro, si sono concluse nella notte le operazioni di spegnimento e di bonifica da parte delle squadre dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena per l’incendio scoppiato nel pomeriggio in via Elsa Morante a Cesena. Il personale del Comando è stato impegnato dalle ore 16 per fronteggiare le fiamme che hanno coinvolto il tetto di un palazzo di 4 piani, riuscendo ad evitare che le stesse si propagassero agli altri appartamenti dello stabile.