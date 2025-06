A fuoco l’attico di un condominio. I vigili del fuoco sono al lavoro dalle 16:15 per spegnere la parte alta di una palazzina di nuova costruzione in via Elsa Morante a Cesena. La zona è quella della nuova urbanizzazione alla destra della rotonda della foglia, in direzione di Rio Marano. Per cause in corso d’accertamento la copertura dell’attico, e di conseguenza dell’intero condominio, subito evacuato, è andata a fuoco e sono in corso difficili operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco intervenuti in massa.