Oltre a quello in via Cervese, ci sono stati altri tre incidenti stradali rilevati questa mattina dagli agenti della Polizia locale di Cesena sul territorio comunale. Fortunatamente in nessuno dei casi elencati sono state rilevate gravi conseguenze alle persone coinvolte.

“Il volante si è bloccato”

Il primo intervento è stato eseguito alle 7 in via San Carlo dove una ragazza di 26 anni è uscita di strada ribaltandosi con la propria auto. La conducente ha dichiarato che il volante si sarebbe improvvisamente bloccato, provocando così la perdita di controllo del veicolo. Prontamente soccorsa da un passante e successivamente dai sanitari del 118, la giovane non è in gravi condizioni, anche grazie all’uso della cintura di sicurezza. Un altro intervento è stato eseguito in via Ravennate. Alle 9.50, all’incrocio tra le vie Ravennate e Ronta, un 57enne di Cesena, svoltando a sinistra, è entrato in collisione con un ciclomotore condotto da un ragazzo di 15 anni. A seguito dell’urto, il giovane è stato sbalzato sopra l’auto, atterrando sull’asfalto. Anche in questo caso, il casco correttamente allacciato ha prevenuto lesioni più gravi. Il ragazzo è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del nosocomio cittadino. Un testimone ha confermato che entrambi i mezzi viaggiavano a velocità moderata.

Tamponamento tra due bici