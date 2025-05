Cesena, incidente sulla Cervese: 17enne all’ospedale, traffico in tilt

Un grave incidente stradale questa mattina verso le 8 sulla Via Cervese a Villa Calabra di Cesena. Il sinistro ha visto coinvolte una Volkswagen Golf e uno scooter. L’auto, guidata da un 54enne, da via Marghera stava svoltando a a sinistra per immettersi sulla Cervese in direzione Mare e si è scontrata con uno scooter con in sella un 17enne che procedeva in direzione Cesena. L’impatto è stato piuttosto violento, con il motociclista soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena. Fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazioni e non è in pericolo di vita, grazie al casco correttamente allacciato. Inevitabili le pesanti ripercussioni sul traffico: si tratta del terzo incidente che accade nella zona.