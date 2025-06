A Cesena prosegue la fase di riqualificazione in zona stazione ferroviaria, con 90 nuovi posti auto che saranno disponibili entro i primi mesi del 2026. Il nuovo parcheggio è in fase di progettazione e verrà gestito da RFI. Ad annunciarlo è stato questa mattina il sindaco Enzo Lattuca all’inaugurazione del nuovo parcheggio “Guidazzi”, fiducioso nella possibilità di alleviare i disagi di una zona nevralgica come quella della stazione.