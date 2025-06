Cesena, il parcheggio del Sacro Cuore inaugura lunedì 9 giugno

Ecco il sospirato parcheggio del “Sacro Cuore”. A partire da lunedì 9 giugno sarà operativo a Cesena un nuovo parcheggio pubblico: si tratta dell’area di sosta ‘Guidazzi’, situata in via Padre Vicinio da Sarsina, all’angolo con via Verdi e via Pascoli, di fronte ai Giardini pubblici.

Il parcheggio sarà accessibile 24 ore su 24 e dispone di 60 posti auto, di cui 12 coperti dalla tettoia fotovoltaica. I posti sono disposti su quattro file, perpendicolari alla corsia di distribuzione interna a senso unico, percorribile in senso orario. Gli ingressi e le uscite sono regolati da sbarre automatiche per la gestione della sosta a pagamento. Le tariffe previste sono le seguenti: dalle 8:00 alle 20:00 1,50 euro per la prima ora, 2 euro per ciascuna ora successiva (tariffa ‘arancione’ a frazione oraria); dalle 20:00 alle 8:00 tariffa unica notturna di 3 euro.