Cesena, il gesto d’amore nel nome di Mathias Tonti: dai suoi organi una nuova vita a 5 persone

A tre mesi dalla sua scomparsa, dopo il tragico incidente sugli sci di San Martino di Castrozza, Mathias Tonti continua a vivere attraverso le vite che ha salvato. È stato il papà del giovane cesenate, scomparso a soli 12 anni, ad annunciare sui social la donazione degli organi del figlio. Il cuore e i polmoni sono stati trapiantati a un ragazzo di 26 anni, il fegato ha dato una nuova speranza a un neonato di sei mesi e a una donna di 34 anni, mentre i reni hanno permesso a due ragazzi coetanei di Mathias di ricominciare una vita senza dialisi.

Con il suo ultimo gesto, Mathias ha salvato cinque vite, regalando una nuova partenza a chi da tempo aspettava una seconda possibilità. Nel post pubblicato su Instagram, il padre ha voluto ricordare anche l’importanza della donazione degli organi: “Una scelta fatta in un momento impossibile può trasformarsi nella più grande vittoria della vita di qualcun altro”.