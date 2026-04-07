Cesena, tragedia sugli sci: muore a soli 12 anni

Tragedia sugli sci, muore in provincia di Trento il 12enne cesenate Mathias Tonti. Il terribile incidente è avvenuto il giorno della vigilia di Pasqua a San Martino di Castrozza: da quanto riporta la stampa trentina, lo sfortunato 12enne è stato protagonista di una caduta autonoma mentre stava sciando lungo la pista Valbonetta. L’impatto della testa al suolo è stato molto violento, le condizioni sono apparse subito estremamente gravi ed è intervenuto l’elicottero dei soccorsi. Dopo un intervento delicato al cervello in urgenza era in coma farmacologico. “Mathias era un ragazzo speciale - hanno scritto i familiari sui social - capace di vivere tutto con intensità, con il cuore e con lo spirito di chi non ha mai avuto paura di mettersi in gioco. Amava lo sport, la sfida, la ricerca del limite”. I familiari hanno inoltre espresso un profondo ringraziamento ai soccorritori e al personale sanitario “per la dedizione e l’umanità dimostrate”. Il decesso è stato diagnosticato questa mattina verso le 8.30.