Cesena, tragedia sugli sci: muore a soli 12 anni

Tragedia sugli sci, muore in provincia di Trento il 12enne cesenate Mathias Tonti. Il terribile incidente è avvenuto il giorno della vigilia di Pasqua a San Martino di Castrozza: da quanto riporta la stampa trentina, lo sfortunato 12enne è stato protagonista di una caduta autonoma mentre stava sciando lungo la pista Valbonetta. L’impatto della testa al suolo è stato molto violento, le condizioni sono apparse subito estremamente gravi ed è intervenuto l’elicottero dei soccorsi. Dopo un intervento delicato al cervello in urgenza era in coma farmacologico. “Mathias era un ragazzo speciale - hanno scritto i familiari sui social - capace di vivere tutto con intensità, con il cuore e con lo spirito di chi non ha mai avuto paura di mettersi in gioco. Amava lo sport, la sfida, la ricerca del limite”. I familiari hanno inoltre espresso un profondo ringraziamento ai soccorritori e al personale sanitario “per la dedizione e l’umanità dimostrate”. Il decesso è stato diagnosticato questa mattina verso le 8.30.

La famiglia: “Grazie a tutti per la vicinanza”

Struggente il ricordo della famiglia, che ha dato il via libera alla donazione degli organi: “Mathias amava lo sport, la sfida, la ricerca del limite - scrive il padre Alberto, manager e consulente di piloti di Motorsport - questo è ciò che porteremo con noi: la sua energia, il suo sorriso e il suo modo di affrontare la vita sempre a testa alta. In questi giorni siamo stati accompagnati da un’ondata di affetto che ci ha dato forza, e per questo vogliamo dire grazie di cuore a tutti. Un ringraziamento speciale va ai soccorritori dell’elisoccorso Trentino, ai manutentori della pista che sono stati i primi ad assisterlo, e a tutto il reparto di Neurochirurgia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento per la professionalità, la dedizione e l’umanità dimostrate. Io, Tamara e Tilly abbiamo deciso che Mathias continuerà a vivere attraverso la donazione dei suoi organi, un gesto che rispecchia pienamente il suo modo di essere e il suo grande cuore. Continueremo a correre anche per lui, portando con noi la sua passione, il suo coraggio e il suo modo di affrontare ogni curva senza paura”.

Il mondo del volley in lutto