Cesena, il caso dei bambini in piazza. La Lega: “I piccoli coinvolti in scopi politici”. Il sindaco: “Passeggiata decisa in autonomia dal circolo”

Botta e risposta tra Enrico Sirotti Gaudenzi (Lega) e il sindaco Enzo Lattuca sulla camminata per la pace dei bambini del terzo circolo didattico dello scorso 13 ottobre.

Nella sua interrogazione, Sirotti Gaudenzi chiede al sindaco “se non ritenga che l’art.36 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza sia troppe volte disatteso, come sembra in questo caso, per ciò che concerne il coinvolgimento di bambini ancora molto giovani, in questo caso frequentanti le scuole elementari, in manifestazioni che sembrano avere chiaramente scopi politici su temi di cui i bambini non possono essere consapevoli e di cui non comprendono il contesto non avendo ancora capacità critiche e sufficienti conoscenze interdisciplinari”. Chiede inoltre “se non ritenga che la ratio politica della manifestazione sia stata esattamente esplicitata dagli assessori Baredi e Macrelli e non potesse in alcun modo essere frutto di elaborazioni e considerazioni morali estranee alla capacità valutativa di bambini delle elementari”. Il consigliere leghista domanda inoltre “quando sia stata organizzata la manifestazione e da chi sia partita l’idea di svolgerla; se siano state informate le istituzioni scolastiche competenti (con la preghiera di ottenere copia del nulla osta a firma delle stesse); se sia stato richiesto e ottenuto il consenso scritto di tutte le famiglie coinvolte e se sia stato adeguatamente spiegato alle stesse temi, svolgimento e organizzazione della manifestazione”.