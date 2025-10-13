Cesena, la Marcia della Pace dei bambini in Piazza del Popolo VIDEO GALLERY

  • 13 ottobre 2025
Una gioiosa e colorata mare di bambini del 3° Circolo di Cesena ha festosamente invaso Piazza del Popolo per ribadire il valore della pace. I bambini sono stati accolti dalle assessore Maria Elena Baredi e Giorgia Macrelli, in una mattinata piena di valori di pace e fratellanza. Il terzo circolo comprende scuola dell'infanzia Ponte Abbadesse, scuola dell'infanzia Nuova Osservanza, scuola dell'Infanzia Porta Santa Maria, scuola primaria Carducci, scuola primaria Don Baronio, scuola primaria Aurelio Saffi e scuola primaria Sergio Mariani di Saiano.

