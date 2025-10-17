Cesena e i binari bloccati durante una lite: “Dateci un presidio di Polizia alla stazione, non possiamo più aspettare”

Violenza e degrado alla stazione di Cesena, il Comune insiste per avere un presidio fisso di Polizia dopo l’ultimo episodio di un uomo che ha occupato i binari durante una lite. “A meno di un mese dal nostro ultimo appello al Governo sulla necessità di istituire un presidio fisso di controllo alla stazione ferroviaria della città – commenta l’assessore alla Sicurezza e Legalità Luca Ferrini – ci ritroviamo a leggere di un nuovo episodio che ha generato panico tra i passeggeri e disagi a tutti coloro che in quei momenti gravitavano in zona Stazione in attesa che arrivasse il proprio treno. Ancora una volta, il prezioso lavoro dei nostri organi di informazione locali testimonia la gravità di quanto accaduto: una lite degenerata in violenza, un giovane che si spinge sui binari armato di un paio di forbici, mettendo in pericolo sé stesso e gli altri, e l’intervento dei Carabinieri che ha evitato il peggio. Se in stazione fosse stata presente la Polizia Ferroviaria, tutto questo non sarebbe stato possibile. A dimostrarlo sono i fatti: alla vista dei militari della Compagnia di Cesena il giovane ha pensato bene di ritornare sui propri passi abbandonando i binari e tornando sulla banchina. Con una pattuglia sul posto dunque non avrebbe avuto né la possibilità di agire indisturbato né di creare momenti di panico tra i presenti”.

“Le stazioni ferroviarie – prosegue l’assessore – sono luoghi sensibili, a Cesena come in tutte le città medio-grandi d’Italia. Spesso diventano punto di ritrovo per soggetti che si rendono protagonisti di episodi di microcriminalità, non solo nelle ore serali o notturne. Per questo, come condiviso in Prefettura a Forlì lo scorso 17 settembre durante l’incontro istituzionale promosso dalla Direzione Regionale della Polfer, ribadiamo con decisione la nostra richiesta: è indispensabile ripristinare un presidio fisso della Polizia Ferroviaria a Cesena, il cui stabile è già presente, per garantire sicurezza e tutela del territorio. Non possiamo più accettare – conclude l’Assessore – che la stazione resti priva di una presenza costante delle forze dell’ordine specializzate. Se il Governo intende davvero potenziare la Polfer, Cesena deve essere parte integrante di questo percorso. La sicurezza dei cittadini non può aspettare”.