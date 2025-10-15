Cesena, inizia a litigare alla stazione, si piazza sui binari e blocca il passaggio dei treni: denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri di Cesena hanno denunciato un giovane per “interruzione di pubblico servizio e porto abusivo di armi o strumenti atti all’offesa”. Il ragazzo, coinvolto in un litigio con un connazionale all’interno della Stazione Ferroviaria, si era posizionato sui binari - causando il temporaneo blocco al transito dei treni - per poi risalire sulla banchina della stazione solo alla vista dei Carabinieri. Sottoposto a controllo è stato trovato in possesso di una forbice, che è stata sequestrata.

Denunciato anche un giovane per “resistenza”, “lesioni personali aggravate”, “ricettazione” e “guida senza patente” poiché, privo di patente di guida mai conseguita ed alla guida di un veicolo – poi risultato oggetto di furto avvenuto in precedenza a Cesena - alla vista di un posto di controllo dei carabinieri fermava repentinamente il mezzo che stava guidando, dandosi alla fuga a piedi. Prontamente inseguito, opponeva residente prima di essere definitivamente bloccato e identificato. L’autovettura recuperata è stata restituita alla proprietaria;

Stesso destino per un uomo per “furto aggravato” poiché sorpreso, all’interno di un esercizio pubblico, ad asportare tre capi di abbigliamento del valore di circa 300 euro; la refurtiva, recuperata, è stata restituita all’avente diritto.

Denunciato anche un anziano, già noto per pregresse vicende penali, per “possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli” poiché, sottoposto a controllo a seguito di sinistro stradale in cui era rimasto coinvolto, è stato trovato in possesso di vari oggetti atti allo scasso, che sono stati sequestrati.