Cesena, dopo l’incendio al cimitero questa mattina sarà riattivato l’impianto elettrico

Dopo l‘incendio di ieri sera in una cappella del cimitero spento dai Vigili del Fuoco, il Comune di Cesena ha precisato che il corto circuito è avvenuto in un sottotetto in arelle non calpestabile. Per questa ragione i vigili del fuoco intervenuti sono dovuti passare dal tetto praticando un’apertura di emergenza che sarà ripristinata nel corso della prossima settimana. Intanto questa mattina ci sarà l’intervento di Energie per la Città, la società in House del Comune, che riattiverà l’impianto elettrico per garantire energia elettrica alla canonica”.