Cesena, incendio in un sottotetto al Cimitero Urbano: si indaga sulle cause

Nella giornata di venerdì 23 agosto 2024, intorno alle 18.20, i vigili del fuoco di Forlì e Cesena sono intervenuti con 2 squadre e vari automezzi per un incendio al cimitero Urbano di Cesena in via Pacchioni a Cesena. A bruciare il sottotetto della cappella che si trova all’interno del cimitero stesso.

Le operazioni di individuazione del focolaio non sono state semplici a causa della presenza di fumi alle parti sommitali della struttura. Nessuna persona coinvolta. Sono in corso di accertamento le cause dell’incendio. Presente sul posto anche la polizia locale per gli adempimenti di competenza.