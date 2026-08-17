Cesena, degrado in Sobborgo Comandini: il sindaco ordina ai proprietari la pulizia e dispone la chiusura temporanea del parcheggio

Degrado in Sobborgo Federico Comandini. Dopo le segnalazioni dei giorni scorsi interviene il Comune di Cesena. Con un’ordinanza contingibile e urgente firmata dal sindaco, viene disposta la chiusura temporanea dell’area e viene ordinato ai proprietari di provvedere alla rimozione dei rifiuti, alla pulizia e igienizzazione del parcheggio e al ripristino delle condizioni di decoro e sicurezza entro 5 giorni.

Il provvedimento, in vigore da oggi, lunedì 17 agosto, è stato firmato dal sindaco Enzo Lattuca questa mattina a seguito di una riunione alla quale hanno partecipato tutti i settori comunali interessati (Ambiente, Patrimonio, Mobilità, Urbanistica, Polizia locale e Servizi sociali) con l’obiettivo di coordinare gli interventi necessari per affrontare una situazione che in questi ultimi tempi si è progressivamente aggravata.

“Ci troviamo – commenta il sindaco Enzo Lattuca – di fronte a una situazione che richiede interventi immediati, all’interno di un’area non direttamente visibile dalla strada, dove negli ultimi mesi si sono ripetuti episodi di abbandono. Per quanto riguarda l’area di parcheggio, che resterà chiusa al pubblico fino al completamento delle operazioni di pulizia e igienizzazione, non sono mancate attività di controllo e sopralluoghi. La situazione è stata costantemente monitorata grazie all’attività degli operatori dell’Unità di strada. Con questo atto ordiniamo ai proprietari di intervenire entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento. In assenza di tale adempimento sarà il Comune ad intervenire ponendo ogni onere a carico dei proprietari. Restiamo, in ogni caso, a disposizione per fornire chiarimenti e raccogliere eventuali richieste da parte loro, come abbiamo sempre fatto nel corso di questi mesi”.

Gli interventi dovranno comprendere la rimozione integrale dei rifiuti, il loro corretto conferimento, la pulizia accurata dell’area e, dove necessario, il lavaggio e la disinfezione. Dovranno inoltre essere ripristinate le condizioni di decoro e adottate misure minime per prevenire nuovi abbandoni di rifiuti e situazioni di bivacco. Al termine dei lavori la Polizia locale effettuerà un sopralluogo per verificare l’effettivo ripristino delle condizioni di sicurezza, igiene e decoro. Ai proprietari viene inoltre richiesto di presentare un programma di manutenzione e pulizia periodica dell’area.

La prima conseguenza concreta del provvedimento riguarda la chiusura temporanea del parcheggio. L’area sarà infatti interdetta a veicoli per consentire lo svolgimento delle operazioni di pulizia e igienizzazione fino alla verifica del ripristino delle condizioni necessarie per la riapertura. Una volta completate le operazioni, il parcheggio tornerà a essere fruibile ma gratuitamente. L’obiettivo è duplice: restituire alla città uno spazio pubblico in condizioni adeguate di pulizia, sicurezza e decoro; garantire la piena fruibilità del parcheggio, eliminando le condizioni che negli ultimi mesi hanno favorito il progressivo deterioramento dell’area.