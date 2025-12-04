Cesena, camminata sul cemento fresco: arrivano i rattoppi provvisori

Non bastavano le lungaggini amministrative ed esecutive: ad appesantire la situazione di piazza Aguselli ci si è messa pure la distrazione e la maleducazione di qualche cittadino. Il passante, ma non è chiaro se si tratti di un caso isolato o i combina-guai siano stati più di uno, nella notte tra lunedì e martedì ha violato il divieto di camminare nella porzione di piazza dove era stata da poco effettuata la gettata di selciato. Passando a piedi, non solo ha lasciato sul manto appena steso una lunga serie di impronte di fango, ma ha provocato anche numerosi solchi nei punti ancora freschi. Il giorno seguente, la ditta è stata costretta a intervenire con “rattoppi” d’emergenza, non potendo procedere a una nuova gettata completa per non rimandare le operazioni di piantumazione e la riapertura ai pedoni della piazza, prevista lunedì 8 dicembre. Una soluzione provvisoria, che finite le feste natalizie imporrà agli operai di effettuare un nuovo scavo per rimuovere l’attuale “rattoppo” e rifare la gettata, così da rendere omogenea la pavimentazione.