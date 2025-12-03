Cesena, ignora le transenne, mette i piedi dentro il cemento fresco e lascia impronte: lavori da rifare

Transenne spianate, cartelli che invitavano a prendere percorsi alternativi e qualche centinaio di metri di filo di ferro a delimitare la zona. Ai più questi strumenti non potevano che sembrare un chiaro messaggio di divieto di passaggio. Eppure, l’eccezione che conferma la regola è spesso una sicurezza. Come accaduto nella notte tra lunedì e ieri in piazza Aguselli, dove agli interminabili lavori di riqualificazione, che da mesi stanno generando molti disagi a negozianti e residenti, si è aggiunta la poca attenzione di qualche cittadino. Lunedì era stata completata la gettata di selciato per la nuova pavimentazione. La ditta edile si era premurata di recintare la zona per evitare che qualcuno potesse camminare sul cemento fresco, almeno fino alla mattina seguente. Tuttavia, qualcuno, incurante dei danni che avrebbe causato, ha scelto di attraversare a piedi quel tratto di strada. Conseguenza: una lunga scia di orme di fango sul selciato e una serie di solchi lasciati nei punti ancora freschi. L’indomani, fatta l’amara scoperta, la ditta ha dovuto ripulire tutto e provvedere a una nuova gettata.