Cesena, caccia ai ladri pasticcioni: prendono una bilancia al posto della cassa

Nell’agire sono stati sfrontatissimi, mettendo a segno una spaccata lungo la via Emilia incuranti delle vetture in transito anche a quell’ora di notte. Nel compiere il furto però sono risultati quantomeno impacciati: uno è rimasto ferito, ha confuso il registratore di cassa con una bilancia, poi è scappato assieme al complice con in braccio il bottino finale, un prosciutto.

«Se aspettavano un minuto in più sarei arrivato anch’io sul posto per scambiare due chiacchiere...» è l’amaro commento del proprietario di Cesena Carni, esercizio posto lungo via Cattaneo a Torre del Moro. Gestore che “in presa diretta” allo scattare dell’allarme ha assistito a buona parte della dinamica del furto patito: video ripreso dalle telecamere di sicurezza.

In due, arrivati in scooter, con una sbarra di ferro hanno creato un varco nei vetri anti sfondamento della porta. Nel farlo, uno dei ladri si è ferito lasciando tracce di sangue ovunque. È entrato ed uscito dal negozio ma solo in quel frangente si è reso conto di aver asportato una bilancia e non il cassetto del registratore di cassa. A quel punto in negozio è entrato il complice, che nella cassa non ha trovato soldi e ha deciso di chiudere la spaccata asportando prima della fuga un prosciutto. Proprietario e polizia sono arrivati sul posto poco dopo: era passata la mezzanotte da poco più di un quarto d’ora. Le tracce di sangue lasciate da uno dei banditi sono state rilevate dalla Scientifica della polizia che ora dà la caccia ai due ladri, dannosi e impacciati.