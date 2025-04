Cesena, ladri vandali e maldestri nella notte in macelleria, uno si ferisce ad una mano durante la spaccata VIDEO

Furto con scasso nella notte alla Macelleria Cesena Carni in via Carlo Cattaneo. Poco dopo la mezzanotte due malviventi in scooter si sono fermati davanti all’esercizio e uno di loro con un tubo di ferro ha infranto la vetrina per poi entrare nell’esercizio. Passando nel buco della porta di vetro si è però ferito a una mano, e sanguinante ha provato a prendere di mira il registratore di cassa. Il complice lo ha poi supportato, ma il bottino alla fine si limita a un prosciutto. Il titolare è giunto poco dopo sul posto, richiamato dal video-allarme e ha “rischiato” di intercettare i ladri, scappati da pochi minuti.