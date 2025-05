Cesena, arrestato il rapinatore col machete: da mesi terrorizzava la città

Arrestato il rapinatore col machete , protagonista di una serie di scorribande a Cesena e circondario. Il 20enne nei mesi scorsi era tristemente passato alla ribalta delle cronache cesenati per avere cercato di entrare al Teatro Verdi brandendo un grosso coltello, quindi in gennaio è stato tra i protagonisti di una serie di rapine a Borello.

Nella giornata di ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cesena e gli agenti del Commissariato di Cesena hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della custodia in carcere emessa dal Gip di Forlì su richiesta della Procura della Repubblica di Forlì a carico di un giovane 20enne, ritenuto presunto responsabile dei reati di “rapina e tentata rapina aggravate in concorso, porto abusivo e aggravato di strumenti atti ad offendere, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e violazione dell’obbligo di permanenza notturna in casa previsto da provvedimento dell’Autorità di P.S..

I fatti risalgono all’alba del 22 gennaio scorso quando Borello di Cesena venne svegliata con ben tre rapine in serie: erano circa le 4.40 quando la prima vittima mentre si avvicinava ad un bar del luogo per consegnare come ogni mattina i pasticcini appena sfornati, veniva avvicinato da due soggetti travisati che si ponevano uno alle sue spalle e uno di fronte. L’uomo alle sue spalle gli puntava un coltello intimandogli di aprire il bar. Alla sua risposta che non era il proprietario, salivano sulla sua auto rubandogli il telefono cellulare e sempre sotto la minaccia del coltello la vittima consegnava loro le sue due carte postepay.

Poco dopo, alle 5, una donna, mentre si trovava ancora in auto dopo essere rientrata da lavoro, veniva raggiunta dai due malviventi, che aprivano la portiera della sua auto e le puntavano contro due coltelli, intimandole di consegnare tutto quello che aveva ed allontanandosi a mani vuote dopo che lei mostrava loro il proprio portafogli vuoto.

Infine, alle 5.20 la terza rapina. La titolare del bar veniva raggiunta dai due ladri all’interno dell’esercizio. I due, brandendo i coltelli, si appropriavano del denaro nella cassa, circa 250 euro (tra banconote e monete di vario taglio), e di una stecca di ricariche per sigarette elettroniche, oltre che del denaro contenuto nei portafogli di due avventori. Subito dopo si allontanavano correndo per un campo agricolo confinate, rincorsi per un tratto dai due avventori del locale, prima che facessero perdere definitivamente le loro tracce.