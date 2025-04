Cesena, aggressione col machete all’Agraria. Il sindaco: “Episodio gravissimo”

Aggressione col machete all’Agraria. «Un episodio gravissimo sul quale le forze dell’ordine stanno lavorando alacremente». Non usa mezzi termini per stigmatizzare quello che appare come un blitz punitivo e brutale il sindaco Enzo Lattuca: «Sono certo che gli investigatori anche grazie alle telecamere della scuola, con un lavoro rapido e incisivo riusciranno ben presto ad individuare i responsabili dell’accaduto. Una vicenda gravissima per la quale tutta la città esprime la massima solidarietà nei confronti della vittima, il giovane ferito e la sua famiglia. Solidarietà che estendo alla preside e a chi era a scuola che ha dovuto assistere ad una violenza ingiustificabile e brutale. Un episodio sul quale sono certo in breve tempo verrà fatta piena luce, chiamando chi l’ha commesso alle proprie responsabilità».