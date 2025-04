Cesena, “spedizione punitiva”: 15enne di Medicina sfregiato e ferito a colpi di machete da un branco di coetanei nel cortile di scuola

Un episodio di una violenza inaudita, sul quale sono in corso serrate indagini da parte dei carabinieri, è avvenuto nel cortile della scuola Agraria alle 18:15, quando un branco di un decina di minorenni, molti dei quali incappucciati, ha scavalcato le recinzioni scolastiche e aggredito un 15enne di Medicina. La vittima, che studia all’aeronautico di Forlì ma vive da studente fuori sede nel convitto dell’Agraria in via Savio, stava facendo ginnastica in cortile con tre amici, quando è stato aggredito da un gruppo di coetanei, italiani e stranieri, che lo hanno circondato impedendogli la fuga. In due erano armati: uno di machete e uno con una grossa lama a scatto. Il 15enne è stato colpito violentemente a una mano e ferito seriamente a tre dita. Un secondo colpo lo ha centrato al mento, a poca distanza dal collo e da ferite potenzialmente mortali.

Dopo quella che è parsa a tutti gli effetti una spedizione punitiva, gli aggressori si sono dileguati. Il ferito, portato in ospedale, è stato sottoposto a un’operazione chirurgica d’urgenza. Le sue condizioni sono gravi. I carabinieri stanno cercando il gruppo di assalitori. Persone che probabilmente la vittima conosce e che potrebbero aver agito per un non meglio qualificato al momento regolamento brutale di conti.