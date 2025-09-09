Cesena, aggressione ai poliziotti: Daspo Urbano per tutti i locali della provincia

CESENA. Proseguono gli accertamenti e le iniziative nei confronti del cittadino marocchino 37 enne che sabato scorso è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dai poliziotti del Commissariato di Cesena, dopo aver aggredito e ferito due agenti liberi dal servizio nei pressi di un locale pubblico. Oltre alla misura disposta dal giudice, dopo la convalida dell’arresto, il Questore di Forlì-Cesena, Claudio Mastromattei, ha emesso nei suoi confronti il provvedimento di divieto di accesso ad aree urbane, il cosiddetto “Daspo Urbano”, la misura di prevenzione introdotta nel 2017 e aggiornata da successivi “decreti sicurezza”.

Il provvedimento, in particolare, vieta all’uomo di accedere, nel prossimo triennio, in un’ampia fascia oraria (dalle 13 alle 7), nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico trattenimento di tutta la provincia, nonché di stazionare in prossimità degli stessi.

La legge consente infatti all’Autorità di Pubblica Sicurezza di adottare la misura con estensione all’intero territorio provinciale, quando la persona è stata tratta in arresto per alcune tipologie di reato – tra cui quello di resistenza a Pubblico Ufficiale – e l’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

La violazione del divieto comporta la commissione di un nuovo reato, con pena da 1 a tre anni e multa da 10.000 a 24.000 euro.

il servizio sull’arresto