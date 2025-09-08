Cesena, ubriaco aggredisce due poliziotti perché non gli offrono una sigaretta: «Vi taglio la gola»

CESENA. Ubriaco, ha aggredito due poliziotti fuori servizio a Cesena, per ciò è stato bloccato ed arrestato. Si tratta di un cittadino di origine marocchine. Sabato notte, in via IV Novembre, due poliziotti del Commissariato di Cesena, liberi dal servizio, stavano trascorrendo una normale serata quando improvvisamente sono stati avvicinati dall’uomo che era alla guida di un furgone e procedeva a fari spenti. L’individuo si è rivolto loro con fare insistente chiedendo una sigaretta. Alla risposta negativa dei poliziotti, alterato dall’abuso di alcool, è andato in escandescenza ed è sceso dal mezzo. Gli agenti lo hanno invitato alla calma identificandosi ma l’uomo è diventato anche più aggressivo e con frasi minacciose del tipo: “Se non mi date una sigaretta, vi ammazzo”, “Venite che vi ammazzo... venite che vi taglio la gola”.

A questo punto, secondo il racconto dei due poliziotti, l’uomo, nonostante fosse stato più volte inviato alla calma e ad abbassare i toni, è tornato sul furgone dove ha recuperato un’asta metallica cercando di colpirli. Prima di venire immobilizzato prò è riuscito a ferire uno dei due poliziotti all’altezza di un sopracciglio. L’uomo, incensurato e con regolare permesso di soggiorno, è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. I due poliziotti sono stati condotti al pronto soccorso dove sono state assegnate loro prognosi di 5 e 10 giorni per le ferite riportare.