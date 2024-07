Bolide su Cesena: il maxi incendio a Pioppa è stato causato da un frammento metallico piovuto dal cielo

A trovare tracce di un accadimento davvero molto raro, e pressoché unico nella storia di Cesena, almeno quella contemporanea, sono stati i tecnici dei vigili del fuoco arrivati fin da Bologna e che per una fetta consistente della giornata di ieri ha lavorato proprio per cercare di capire cosa fosse successo e cosa avesse innescato l’incendio devastante che, in due momenti distinti, ha fatto ingenti danni nella zona di via Bel Pavone, all’altezza del civico 1701.

Doppio rogo e indagini

Un primo intervento del 115 che si era chiuso abbastanza velocemente e senza vittime di alcun tipo o danni particolarmente ingenti. Qualche tempo dopo il primo spegnimento però i pompieri sono stati richiamati d’urgenza nello stesso posto. Questa volta le fiamme erano molto più estese. Avevano ripreso vita nei medesimi punti in cui parevano estinte e bruciato completamente il mezzo agricolo, tante masserizie e piccoli capanni della zona. Con due mucche che nel frattempo erano state uccise dal fumo, dalla paura e dal trambusto creato dalle fiamme. Un intervento di soccorso questo chiusosi attorno alle 5 del mattino ma dopo il quale i vigili del fuoco non hanno più abbandonato la zona temendo che le fiamme potessero ripartire di nuovo. All’inizio chiaramente si pensava ad una mano dolosa nell’incendio. L’arrivo in mattinata Polizia dal Commissariato ed i primi approfondimenti tecnici hanno iniziato a far breccia su quanto potesse essere accaduto: ossia il frammento di un bolide che solcando i cieli anche di Cesena era arrivato a terra. Incandescente al punto da accendere a ripetizione il fuoco in quella zona delle campagne di Pioppa.

I bolidi sono tecnicamente un blocco di materiale pietroso (o metallico come più probabile in questo caso) che diventa incandescente durante il passaggio nell’atmosfera. Possono essere frammenti di asteroidi o anche oggetti creati dall’uomo come satelliti in ricaduta sulla terra. La luminosità di un bolide è molto forte: una meteora assume la denominazione di bolide quando la luce che emana supera quella di Venere, che è il terzo corpo celeste più luminoso visibile dal pianeta Terra dopo il sole e la luna. In tanti non solo a Cesena proprio attorno alle 21:30 di due sere fa hanno visto il passaggio del corpo luminoso in cielo. Nessuno poteva però immaginare che un frammento (probabilmente anche molto piccolo) potesse cadere a terra proprio in questa zona e soprattutto fosse in grado di creare danni simili. Per i quali sono servite lunghe operazioni di soccorso ed altrettanto lunghe ore di indagini.

Il bolide

Il bolide in transito per i cieli italiani ha attraversato (ed è stato visto) da buona parte del Paese, specie nel Nord-est. Ad attestarlo sono le centinaia di segnalazioni pervenute sui social e catalogate.

In particolare dal sito Prisma dell’Inaf, emerge che il bolide è stato avvistato verso le 21:30 in Italia (Toscana, Marche, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige), Austria (Tirolo, Carinzia, Carnia, Salisburgo, Bassa Austria, Alta Austria), Croazia (Istria), Francia (Provenza-Alpi-Costa Azzurra) e Germania (Baviera).

La meteora probabilmente non è stata accompagnata da alcun suono: solo due persone su 112 resoconti riferiscono di aver sentito qualcosa di simile a un sibilo.