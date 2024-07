Incendio nella notte in un fabbricato agricolo di Cesena, morte due vacche e un trattore è andato distrutto. Per cause al vaglio della Polizia di Stato, le fiamme hanno aggredito lo stabile poco prima delle 22 in via Bel Pavone. Il pronto intervento dei Vigili del fuoco ha messo sotto controllo l’incendio che si era esteso ad un trattore ed alla vegetazione limitrofa. Ingenti i danni, ma per fortuna non si registrano persone ferite.