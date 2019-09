Cesena, petizione e tre denunce contro la maestra del filmino porno

Una petizione con 22 firme depositata all’ispettorato del lavoro. Per chiedere un’indagine lampo e consegnare in mano alla dirigente scolastica gli strumenti per sospendere la maestra dal lavoro. Il caso è quello del video porno amatoriale mostrato agli alunni di una classe di 5ª elementare di una scuola periferica del cesenate.

I genitori vorrebbero vederla scalzata dall’incarico in attesa degli accertamenti che però si presumono lunghi. Tre le famiglie che hanno già formalizzato denuncia ai carabinieri.

I particolari sul Corriere Romagna oggi in edicola