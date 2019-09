Cesena, maestra elementare mostra in classe video in cui fa sesso

CESENA. Avrebbe mostrato un video intimo in cui faceva sesso col fidanzato ai bambini della quinta elementare dove insegna come maestra. Filmato che ha sconvolto i piccoli alunni che una volta a casa hanno raccontato tutto ai genitori, riferendo praticamente tutti la stessa versione, ovvero che l’insegnante aveva fatto vedere a scuola un video porno. Un episodio, quello che si sarebbe verificato mercoledì in un plesso del Cesenate, che ha fatto insorgere i familiari degli allievi che hanno sporto denuncia ai carabinieri e chiesto provvedimenti alla dirigente scolastica.

