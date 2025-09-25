Tragedia di Pinarella di Cervia: chi era la ragazza forlivese travolta dal treno

È una ragazza di 25 anni originaria di Forlì la vittima della tragedia di ieri sera a Pinarella di Cervia: la giovane Giulia Valgimigli ha perso la vita venendo travolta dal treno in corsa. Sulla dinamica indagano Polizia e Carabinieri, accorsi in via Malva Sud dove hanno trovato anche un altro giovane in preda ad un pianto irrefrenabile.

Dalle prime ricostruzioni si tratterebbe di un incidente con alcuni elementi ancora da chiarire. La giovane era insieme ad un altro ragazzo, forse il fidanzato e i due stavano camminando velocemente o correndo, intorno alle 21.30 nei pressi della massicciata ferroviaria quando lei è stata urtata da un treno e sbalzata contro un ostacolo fisso.

Il ragazzo si trovava a distanza ed è riuscito a scansarsi. La polizia ferroviaria ha sentito il giovane, il macchinista e sono stati convocati i genitori di lei. Si sta cercando di capire dove stavano andando e un’ipotesi è che stessero utilizzando quel percorso per raggiungere presumibilmente la loro abitazione. E’ stato avvisato il pm di turno Raffaele Belvederi.