Cervia, ragazza muore travolta dal treno - Gallery

Tragedia nella serata di ieri a Pinarella di Cervia, dove una giovane 25enne ha perso la vita travolta da un treno in corsa. Una scena terribile quella avvenuta alle 21.30 nei pressi dei binari in via Malva Sud. La giovane si trovava vicino alla ferrovia ed era stata notata in compagnia di un altro ragazzo, quando per cause in via di accertamento da parte di Polizia di Stato e Carabinieri, ha perso la vita, centrata in pieno dal convoglio in marcia. Lo scenario per le forze dell’ordine è stato agghiacciante, con la ragazza morta e il ragazzo in preda a un pianto irrefrenabile. La circolazione ferroviaria è stata bloccata e poi rallentata per diverse ore, con la Polizia mortuaria che ha recuperato la salma attorno a mezzanotte.