La tragedia di Pinarella, la Coop Bagnini: “Perchè quella ruspa era sulla spiaggia?”

Investita da una ruspa in spiaggia, una fine assurda. Dopo la tragica morte di una donna questa mattina a Pinarella, la Cooperativa Bagnini si dichiara “totalmente estranea a questa vicenda e condanna fermamente qualsiasi incidente che possa mettere a rischio la sicurezza delle persone”.

“Ci dispiace molto per quanto accaduto - afferma il presidente della Cooperativa bagnini Fabio Ceccaroni-. È una notizia triste e sconvolgente e i nostri pensieri vanno ai famigliari e agli amici della vittima. La ruspa coinvolta non era sulla spiaggia per conto della Cooperativa e non è chiaro per quale motivo questo operatore fosse sulla battigia con un mezzo meccanico”. I lavori “di spianamento della duna sono terminati da settimane. Ci chiediamo quindi, e vogliamo capire, perché una ruspa fosse sulla spiaggia il 24 maggio, a stagione già avviata e in un giorno di weekend quando i turisti raggiungono numerosi le nostre spiagge. A questo punto auspichiamo che le indagini facciamo al più presto chiarezza sui motivi della tragedia”, conclude.