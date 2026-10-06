Cervia, aggressione e violenza a una donna, il sindaco Boschetti: “Il Comune pronto a costituirsi parte civile”

Aggressione e tentativo di violenza sessuale a Cervia, il sindaco Mirko Boschetti ha preso posizione in una nota dopo l’arresto del 22enne senegalese autore dell’aggressione a una donna di 43 anni nella zona di via Cardano nella notte tra sabato e domenica: “È un episodio gravissimo che non può essere sottovalutato. Qualora ne ricorrano i presupposti tecnici, come Amministrazione comunale ci costituiremo ovviamente parte civile nel procedimento, nella convinzione che la città debba assumere una posizione chiara e ferma di fronte a fatti di questo tipo”.

“Mi sono subito accertato personalmente - continua il sindaco - delle condizioni della donna coinvolta e le esprimo, anche a nome dell’Amministrazione, la nostra vicinanza. Ringrazio i Carabinieri per la tempestività e la professionalità dimostrate nell’intervento e tutte le Forze dell’Ordine per il quotidiano lavoro di presidio e tutela della comunità. Per quanto riguarda la posizione dell’uomo fermato, auspico che le autorità competenti valutino tutti gli strumenti previsti dalla legge e che, qualora ne ricorrano i presupposti, vengano adottati i provvedimenti conseguenti. La sicurezza, e quella delle donne in particolare, è una priorità e su questo non intendiamo arretrare. Continueremo a lavorare per rafforzare il presidio del territorio, la videosorveglianza e il coordinamento con le Forze dell’Ordine.”